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Dünya

Avrupa Konseyi Fransa'yı uyardı

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Komisyonu, Fransa'yı, Müslümanlara yönelik ön yargılardan dolayı uyardı.

15 Haziran 2010 03:00

T24- Avrupa Konseyi Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Komisyonu, Fransa'yı, Müslümanlara yönelik ön yargılardan dolayı uyardı. Komisyon, Fransa ile ilgili bugün yayımladığı raporda, peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanmasına ilişkin tartışmanın "Müslümanlara yönelikayrımcı duyguları körüklediği" yorumu yapıldı.
    

Raporda, "bu tartışmanın, Müslüman kadınların toplum dışına itilmesi tehlikesi taşıdığı" uyarısında bulunuldu.


Fransa'da ırkçılıkla mücadelede bazı ilerlemeler sağlandığı ifade edilen raporda, bununla birlikte bazı konuların ciddi endişe kaynağı olduğu bildirildi.


Raporda, polisin yabancılara yaklaşımı, Müslümanlarla ilgili ön yargılarve göçle ilgili tartışmaların ciddi kaygı uyandırdığı belirtildi.


Fransa'da ırkçılıkla mücadele çerçevesinde ayrımcılığa karşı yasalönlemlerin "olumlu adım" olarak görüldüğü ifade edilen raporda, polis vesavcılara bu konuda meslek içi eğitim verilmesinin de memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.


Raporda, ırkçı saldırıya hedef olanların genelde polise şikayet yolunutercih etmediği, bu yüzden mevcut resmi rakamların gerçeği yansıtmadığıbildirildi.


Yabancılara ayrımcılık


İş başvurularında ırk, din, dil, renk, ulus ve etnik köken gibi farklılıklar yüzünden ayrımcılık yapıldığına işaret edilen raporda, bunun konut,eğitim ve diğer hizmetlerde de geçerli olduğu ifade edildi.Romanların sorunlarına da değinilen raporda, bu kişilerle ilgili yeterikadar konaklama merkezi olmadığı belirtildi ve bu kişilerin yaşam koşullarını kötü olduğuna dikkat çekildi.


Raporda, halktan insanların Müslümanların Fransız değerlerine uyumsağlama konusuna şüpheli yaklaşması ve bunu sorgulamasının yarattığı endişeye de işaret edildi.

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