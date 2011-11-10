-Avrupa Konseyi Fransa'dan savunma istedi PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, geçen yıl toplu halde Romanları sınır dışı eden Fransa'yı, ''Avrupa Sosyal Şartı''nı ihlal etmekle suçladı. Komitenin raporunda, Fransa'nın, 2010 yılında Avrupa Sosyal Şartı'nın ''ayrımcılığın engellenmesi'' ve ''konut edinme hakkıyla'' ilgili maddelerini ihlal ettiği bildirildi. Söz konusu raporu değerlendiren Avrupa Konseyi'nin karar organı bakanlar komitesi, gelecek toplantıya kadar konu ile ilgili Fransız hükümetinden savunma istedi. Fransız İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl valilere gönderdiği genelgeyle Roman kamplarının dağıtılıp, burada yaşayanları toplu halde sınır dışı etmesini talep etmesi, başta Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere, insan hakları derneklerin sert tepkisine yol açmıştı.