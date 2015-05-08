Avrupa Konseyi: Erdoğan'ın seçime müdahil olması ciddi endişe üretiyor

Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi, 7 Haziran seçimleri öncesi uyarılarda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi 6 milletvekili Türkiye ziyaretlerinin ardından yazılı bir açıklama yaparak endişelerini sıraladı.

AKPM heyeti anayasanın açık maddelerine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyalarına katılmasının ‘ciddi endişelere’ yol açtığını vurgulayarak devlet kaynaklarının seçimler için muhtemel istismarının hâlâ kaygılara sebep olduğunu kaydetti. Hem Türk mevzuatına hem de Avrupa Konseyi standartlarına göre seçimlere katılan parti ve bağımsız adaylara eşit şartların sağlanması gerektiğinin altını çizen AKPM, TRT’yi de eşit ve adil davranması için uyardı. AKPM, 7 Haziran seçimlerini 30 kişilik gözlemci heyeti ile takip edecek.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) tarafsızlığı ve etkinliği ile ilgili tartışmalara dikkat çeken AKPM, aynı konuların geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirilmiş olmasına rağmen çözüm üretilmemesini eleştirdi. Heyetin 5-6 Mayıs tarihlerinin hemen ardından gelen açıklamasında siyasi parti temsilcilerinin seçim sürecine ilişkin güvensizliklerini ifade ettikleri, sandık güvenliği, oyların elektronik dağılım tablolarına kayıt işlemine ilişkin şüphelerin yaygın olduğunu ve bu süreçlerin gözlemcilere açık olmadığı kaydedildi. AKPM heyeti seçim hilelerine karşı bütün tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

Yüzde 10 barajının hâlâ indirilmemiş olmasına tepki gösteren AKPM, Türk vatandaşlarının yurtdışında oy kullanabilecek olmalarını ise olumlu gelişme olarak değerlendirdi. AKPM, yurtdışı oyların muhafazası ve sayılması konusunda oluşan endişelerin altını da çizdi.