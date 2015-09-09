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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Konseyi endişeli

Avrupa Konseyi, Türkiye'deki gelişmelerin demokrasiyi tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

09 Eylül 2015 14:36

Avrupa Konseyi, Türkiye’deki iç çatışmaların tırmanmasından ve demokrasinin tehlikeye girmesi ihtimalinden endişe duyulduğunu duyurdu.

Konsey Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, “Türk güvenlik kuvvetlerine yapılan saldırıları esefle kınıyorum. Aynı zamanda siyasi parti merkezlerine ve medya kuruluşlarına yapılan saldırıları da demokrasiyi tehdit ettiği için büyük kaygıyla izliyorum”, dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, hükümete ve Türk resmi makamlarına çağrıda bulunarak, ‘halkın ve Türkiye’deki demokratik hayatın korunması için elden gelenin yapılmasını’ istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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