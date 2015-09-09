Avrupa Konseyi endişeli

Avrupa Konseyi, Türkiye’deki iç çatışmaların tırmanmasından ve demokrasinin tehlikeye girmesi ihtimalinden endişe duyulduğunu duyurdu.

Konsey Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, “Türk güvenlik kuvvetlerine yapılan saldırıları esefle kınıyorum. Aynı zamanda siyasi parti merkezlerine ve medya kuruluşlarına yapılan saldırıları da demokrasiyi tehdit ettiği için büyük kaygıyla izliyorum”, dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, hükümete ve Türk resmi makamlarına çağrıda bulunarak, ‘halkın ve Türkiye’deki demokratik hayatın korunması için elden gelenin yapılmasını’ istedi.