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Dünya

Avrupa Konseyi: Devleti değil, insan haklarını koruyun!

Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Temsilcisi Thomas Hammarberg, Türkiye'de yargının durumu...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Temsilcisi Thomas Hammarberg, Türkiye'de yargının durumu üzerine bir rapor kaleme aldı. Raporda "Devlet değil, insan hakları korunmalı" dedi. İşte raporun satırbaşları. 



Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, Türkiye'de yargının durumuyla ilgili son raporunda, "Son yıllardaki ilerlemelere rağmen, Türkiye'de kanun ve uygulamalar hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadıyla tam uyumlu değil" ifadelerini kullandı.  

Komisere göre, Türk yargısında reformlara rağmen ilerlemeyi engelleyen önemli faktörlerden biri, "Hakim ve savcıların , devleti korumayı  insan haklarını korumanın üstünde tutan yerleşik tutum ve uygulamaları..."

Raporda, en önemli eleştirilerden biri, tutukluluk uygulaması. Hammamberg, "Yargılama hızlandırılsın, tutuklama dışındaki alternatifler daha sık kullanılsın. Aşırı uzun tutukluluk süresinin sınırları da kısaltılsın" dedi. 

Terör tanımının genişliği de, komiserin, endişelerini dile getirdiği konular arasında. Raporda, "Savcılar ve hakimler, terörist eylemlerle düşünce, ifade, toplantı ve dernek özgürlüğü hakları kapsamına giren eylemler arasındaki sınıra dair, AİHM içtihatları konusunda daha hassas hale getirilmeli" uyarısında bulunuldu. 

Savunma hakkının ve adil yargılanmanın güvence altına alınmasının önemini vurguladı. 

Raporda, gazetecilerin tutuklanması ve Hrant Dink cinayeti soruşturmasına özellikle değinildi. 

Polise yönelik şikayetlerin soruşturulması konusunda "Etkili bir polis şikayet mekanizması kurulmalı, bütün sorgulamalar zorunlu olarak kaydedilmeli" denildi. 

Raporda, yargı bağımsızlığına  da vurgu yapıldı: "Komiser, hakimlerin yürütmeden bağımsızlıklarını güçlendirmek ve yargı bünyesinde iç demokrasiyi geliştirmek üzere daha fazla önlemlerin alınmasını istemektedir"  ifadeleri kullanıldı.



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