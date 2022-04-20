Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da Zelenski'yi ziyaret etti: Bugün Kiev’deyim; özgür ve demokratik Avrupa’nın kalbi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Michel, ziyaretini duyurduğu paylaşımında, "Bugün Kiev’deyim; özgür ve demokratik Avrupa’nın kalbi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Michel,"Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olmaz” ifadelerine yer verdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 56’ncı gününde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

"Rusya’ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı"

Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev’de. Rusya’ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı. Halkla anlamlı buluşma ve dayanışma için teşekkürler” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 8 Nisan’da Kiev’i ziyaret etmişti.