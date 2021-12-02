Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlattı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi.

Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan ve AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu delegeler komitesinin üç gün boyunca yaptığı toplantılar sona erdi.

Komite yaptığı oylamayla Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasını talep etti. Oylamada ihlal sürecinin başlatılabilmesi için üye ülkelerin üçte ikisinin oyu gerekiyordu.

Euronews'ün haberine göre; 47 üyeli Avrupa Konseyi'nde bu sürecin başlatılması için gerekli 32'den fazla üye Ankara aleyhine el kaldırdı.

Resmi kararın yarın açıklanması bekleniyor. Türkiye ile ilgili ihlal süreci başlatılması kararıyla birlikte bununla ilgili resmi bir bildirim Türkiye'ye gönderilecek ve Ankara'dan belirli bir süre içinde yanıt vermesi talep edilecek.

İkinci aşamada ise Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin kendisine verdiği yetki uyarınca Türkiye'yi toplu bir şekilde AİHM'ye şikayet etmek için ayrı bir karar alacak. Bu yönde alınacak kararda da üyelerin üçte ikisinin oyu gerekiyor.