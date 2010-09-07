-AVRUPA KOMİTESİ ÖCALAN'A TV İSTEDİ STRASBOURG (A.A) - 09.07.2010 - Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin raporunda, İmralı'daki diğer mahkumlara tanındığı gibi terör örgütü başına da bir televizyon tahsis edilmesi istendi. Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komite, söz konusu kişinin mahkumiyet koşullarının uluslararası standartlara uygun olduğuna hükmetti. Raporda, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Sözleşmesi 10. maddesinin ikinci paragrafı uyarınca terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk halinin incelenmesiyle ilgili açılan sürecin kapatıldığı belirtildi. Sürecin kapatılmasıyla, komitenin bu konuda daha önce yaptığı gibi raporlar yayımlamasına ve Türkiye'den yanıtlar istemesine gerek kalmayacak. Raporda, sürecin kapatılmasına rağmen Öcalan'ın tutukluluk koşullarının takip edileceği ve ''gerekirse kapatılan sürecin tekrar açılabileceği'' bildirildi. Komite, 26-27 Ocak 2010 tarihlerinde İmralı'yı ziyaret ederek, terör örgütü başının mahkumiyet koşullarını incelemişti. Bu inceleme sonucunda hazırlanan rapor, Türkiye'nin onay vermesiyle bugün yayımlandı. Raporda, terör örgütü başının tutukluluk koşulları önceki ziyarete önemli ölçüde iyileştiği belirtildi ve bu kişinin diğer tutuklularla görüştürüldüğü ve faaliyetlere katılabildiği ifade edildi. Komite raporunda, Öcalan'ın avukatları ve ailesinin de adaya gidiş gelişlerinin kolaylaştığı bildirildi. Raporda, Öcalan ve diğer tutukluların fiziki cezaevi koşularının da iyi olduğu ve bu kişilerin kötü muamele konusunda bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Raporda, mahkumların hücre dışı faaliyet saatlerinin uzatılmasının ve kendi aralarında temas kurabilmelerine olanak sağlanmasının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. -TELEVİZYON İSTENDİ- İmralı'daki diğer mahkumlara tanındığı gibi terör örgütü başına da bir televizyon tahsis edilmesi istenen raporda, yine terör örgütü başının ailesiyle zaman zaman telefonda konuşmasına izin verilmesi tavsiye edildi. Raporda, 2007 yılındaki ziyarete oranla, terör örgütü başının sağlık durumunda da iyileşme görüldüğü ifade edildi. Komite, Öcalan'ın psikolojik durumunun da önemli iyileşme tespit edildiği yorumunu yaptı. Türkiye'nin, komitenin saptama ve değerlendirmelerine ilişkin yanıtlarını da içeren raporda, terör örgütü başının İmralı F-Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tecride maruz kalmadığı belirtildi.