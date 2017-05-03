Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi: Türkiye'nin AB rüyası şimdilik bitti

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım hedefinden uzaklaştığını belirterek, iki tarafın dostane ilişkiler kurabilmesi halinde ekonomik işbirliğine gidilebileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin üyelik dışında başka bir hedefi olması gerektiğini söyleyerek, "En azından şu an için, Türkiye'nin AB perspektifinden uzaklaştığı konusunda herkes hemfikir" dedi.

Hahn, Ocak 2016'dan bu yana Türkiye ile "üyelik müzakereleri kapsamında" görüşme yapılmadığını ifade eden Hahn, ilişkilerin geleceği için şunları söyledi:

"Gelecekte ne yapılabileceğini görmek, yeni bir işbirliği modeli oluşturup oluşturamayacağımıza bakmak için düşünmemiz gerekiyor."

Malta'da geçen haftasonu yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında da Türkiye ile ilişkilerin geleceği ele alınmıştı. Uluslararası basında, bu toplantıda Fransa ve Almanya'nın Türkiye ile ticaret ve güvenlik konularına dayanan yeni bir anlaşma yapılmasını gündeme getirdiği yönünde haberler yer almıştı.

Hahn da 25 Nisan'da Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin "temelden gözden geçirilmesi için" üye ülkeleri harekete geçmeye çağırmıştı.

Erdoğan da Salı günü yaptığı konuşmada, referandum sonrasında AB yetkililerinden gelen açıklamalara tepki göstererek, "Önce verdiğiniz sözleri tutacaksınız, aksi takdirde sizinle görüşecek bir şeyimiz kalmaz" diye konuşmuştu.

'Türkiye demokrasisi' diye bir şey yok

Komisyon Üyesi Hahn, üyelik kriterleri üzerinde pazarlık yapılamayacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye demokrasisi diye bir versiyon yok. Sadece bir demokrasi var. Türk halkı da Avrupalılar ile aynı özgürlükler içinde yaşama hakkına sahip"

Hahn, AB'nin Türkiye'nin daha merkeziyetçi bir sisteme kayması konusunda sorumluluğu olup olmadığı yönündeki bir soruya da, "Burada hiç himse suçsuz olduğunu iddia edemez ama söz konusu politikalar olduğunda karar her zaman ülkelere aittir"

Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri henüz resmi olarak dondurulmasa da, Avrupa Parlamentosu'ndaki parlamenterlerin büyük bölümünün müzakerelerin askıya alınmasından yana olduğu açıklanmıştı.

AB şu anda Türkiye'nin en büyük ticari ortağı konumunda.