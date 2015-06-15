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Dünya

Avrupa Komisyonu'ndan Tsipras'a: Acil durum hazırlıklarını yapın

Yunanistan'ın ay sonuna kadar IMF'ye 1.6 milyar Euro ödemesi gerekiyor

15 Haziran 2015 17:42

Avrupa Komisyonu'nun Alman üyesi Guenther Oettinger, hafta sonu Yunanistan ile kreditörler arasında ülkeyi euro bölgesinde tutmak ve temerrüte düşmesini engellemek için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından artık "acil durum" hazırlıkları yapılmasının zamanının geldiğini belirtti. Eğer Yunanistan 1.6 milyar euroyu ay sonuna kadar IMF'e ödeyemezse Euro Bölgesi'nden çıkma tehlikesi ile karşılaşabilir.

Reuters'ta yer alan habere göre; Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Avrupalı liderlerin hızlı hareket etmesine yönelik çağrılarına rağmen görüşmelerin sonuçsuz kalmasından kreditörleri sorumlu tuttu.

 

Atina'nın çıkmaza giren müzakerelerde bir çözüm yolu bulmak için iki haftası var. Yunanistan'ın bu süre sonunda Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 1.6 milyar euro ödeme yapması gerekiyor. Yapmaması durumunda ise ülkeyi borçlanamama ve euro bölgesinden çıkma tehlikeleri bekliyor.

Aynı zamanda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in siyasi partisinde kıdemli bir görevde olan Avrupa Komisyonu'nun dijital ekonomi ve toplumdan sorumlu üyesi Oettinger, "Yunanistan olağanüstü hale gireceği için bizim de bir acil durum planı hazırlamamız gerekiyor. Enerji stokları, polis maaşları, tıbbi stoklar, eczane stokları ve daha birçok şeyin hazır bulundurulması gerekiyor" dedi.

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