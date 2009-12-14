Avrupa Komisyonu'ndan DTP'ye tepki

T24 - Avrupa Komisyonu'ndan DTP'nin kapatılması konusunda açıklama geldi. Komisyon Sözcüsü Amadeu Altafaj Tardio, "DTP'nin PKK ile arasında açıkça mesafe koymayı reddetmesini üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.





Sözcü, kararın Türkiye'de seçmenin önemli bir bölümünün temsil edilme hakkından yoksun bırakacağını da vurguladı.



Komisyon sözcüsü günlük olağan basın toplatısında soruları cevapladı, DTP'nin PKK ile arasına açıkça mesafe koymayı ve terörü kınamayı reddettiğini söyledi.



Sözcü Tardio, yasağın Türkiye'de demokratik açılım sürecine de darbe vuracağı mesajını verdi.



Komisyon sözcüsü, kararın, seçmenin bir bölümünün siyasi temsilden yoksun bırakacağını vurguladı.



Tardio, "Siyasi temsil demokratik açılımın başarıya ulaşması için gerekli bir koşuldur" diye konuştu.