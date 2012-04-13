Avrupa Komisyonu vize pazarlığında göçmenleri kullanacak

Avrupa Komisyonu, AB'nin pek çok mahkeme kararına rağmen uygulamaya devam ettiği vize konusunu, kaçak göçmen sorununu çözmek için Türkiye'ye imzalatmaya çalıştığı 'Geri Kabul Anlaşması' için koz olarak kullandığı ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey bir bürokrat, AB ve Türkiye arasında vize konusunda bir “ara formül” geliştirdiklerini belirterek, buna göre Türkiye’nin, Geri Kabul Anlaşması’nı parafe edeceğini bunun karşılığında ise Avrupa Komisyonu’nun yetki isteyerek Ankara ile vize serbestliği diyalogunu başlatacağını ifade etti.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey bir bürokrat AB Haber ile yaptığı mülakatta, AB ve Türkiye arasında vize konusunda gelinen aşamaya ilişkin bir ara formül geliştirdiklerini belirtti.

Buna göre Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nı parafe edecek, bunun karşılığında ise Avrupa Komisyonu AB’den Türkiye ile vize serbestliği diyalogunun başlatılması için yetki isteyerek vize serbestliği diyalogunu Ankara ile başlatacak.

'Ankara - Brüksel arasında yaşanan vize sorunu karmaşık'

Ancak bunun Türk vatandaşlara vizelerin hemen kaldırılması anlamına gelmediğini, vize serbestliği diyalogunun uzun zaman aldığı belirtilirken, bürokrat, “Ankara-Brüksel arasında yaşanan vize sorunu çok karmaşık. Avrupa Komisyonu yaşanan sorunları çözmek için ara formüller üretmeye çalışıyor” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun üye ülkeler ile Türkiye ile vize serbestliği diyalogunun başlatılması çerçevesinde görüştüklerini belirten bürokrat, şöyle devam etti:

“Ancak üye ülkeler buna ne diyecek bunu bilmiyoruz. Çünkü bu ülkeler vize serbestliği diyalogunun Türkiye ile başlatılmasına onay vermezse Avrupa Komisyonu AB İçişleri Bakanları toplantısında Türkiye’yi gündeme getirmez.O açıdan ilk önce AB üyesi ülkelerin onayının alınması lazım.Tüm ülkeler bu konuda yeşil ışık yakmadı. Çalışmalar sürüyor.”

Yakalanan göçmen geri gönderilecek

Geri Kabul Anlaşmasına göre AB ülkelerinde yakalanan göçmenler tabi oldukları ülkelere değil, son geldikleri ülkelere gönderiliyor. Avrupa ülkeleri, bu anlaşma sonrasında kara ya da deniz yoluyla ülkelerine kaçak yoldan giriş yapan göçmenleri, eğer rotalarındaki son noktanın Türkiye olduğunu belirlerlerse Türkiye’ye geri gönderebilecek.