-Avrupa Komisyonu üyeleriyle dörtlü zirve İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte Avrupa Komisyonu yetkilileriyle, Türkiye'nin müzakere başlıklarından biri olan enerji faslının açılmasının hem Türkiye hem Avrupa için ne kadar önemli olduğunu karşılıklı olarak değerlendirdiklerini belirterek, ''Konuklarımız da bu faslın açılmasını bizim gibi arzu ediyorlar. Ama birtakım siyasi engeller var'' dedi. Bağış, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Stefan Füle ve Enerjiden Sorumlu Komiseri Günther Oettinger ile Wow İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen dörtlü zirveye katıldı. Etkinlikten önce Taner Yıldız ve Avrupa Komisyonu yetkilileri ile yemekte bir araya geldiği öğrenilen Bağış, zirve öncesinde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye AB ilişkilerinde önemli toplantılarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni bir süreç başlattıklarını anımsatan Bağış, ''Bugün de Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın büyük katkılarıyla enerjiden sorumlu komisyon üyesi ve genişlemeden sorumlu komisyon üyesiyle birlikte dörtlü bir toplantı yaptık. Güne Ankara'da AB'nin İnsani Yardımlar ve Afet İşlerinden Sorumlu Komisyon Üyesiyle kahvaltı yaparak başladığımızı hesaba katarsak aslında AB Komisyonu'nun yaklaşık yüzde 12'sini bugün ülkemizde ağırlıyoruz'' dedi. Bağış, AB'nin 27 üye ülkesinin 3'ünün temsilcilerinin Türkiye'de bulunduğunu anımsatarak, bunun Türk AB ilişkilerinin boyutunu anlamak açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Bakan Bağış konuşmasına şu şekilde devam etti: ''Türk AB ilişkileri 52 yılında hala son derece yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü toplantıda konunun teknik boyutlarını ele alma imkanımız oldu. Bakan Yıldız, Türkiye'nin enerji politikalarını AB'deki muhataplarımızın çok net anlamaları için gerekli izahatları kendileriyle paylaştı. Misafirlerimizi dinledik. Onların hassasiyetlerini öğrenme imkanımız oldu. Konuklarımız da bu faslın açılmasını bizim gibi arzu ediyorlar. Ama birtakım siyasi engeller var. Biz bu siyasi engellere rağmen Türkiye'nin Avrupa ile her konuda olduğu gibi enerji konusunda da maksimum düzeyde entegre olabilmesi çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Bu çerçevede çalışmalarımız devam edecek.''