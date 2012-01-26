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Dünya

Avrupa Komisyonu 'unutulmak da hak'

Avrupa Komisyonu, AB'de internet kullanıcılarının özel hayatıyla ilgili bilgileri korumak amacıyla bir dizi köklü reform talebini onayladı.

26 Ocak 2012 02:00


T24 - Avrupa Komisyonu, AB'de internet kullanıcılarının özel hayatıyla ilgili bilgileri korumak amacıyla bir dizi köklü reform talebini onayladı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre; bundan böyle AB hukukuna yeni bir tabir de girmiş oluyor: Unutulma hakkı. Komisyon, Facebook gibi sitelere şahsi bilgilerini girenlerin eğer isterlerse gelecekte bu bilgilerin tümünün silindiğinden emin olabilmelerini istiyor.

İnternete fotoğraflarını koyan, başkaları ya da kendi hakkında görüşlerini yazan kişiler, bu tip bilgilerin ileride itibarlarını zedeleyebileceği korkusunu yaşabilliyor. Örneğin artık birçok iş yeri yeni eleman ararken Facebook gibi sitelerden bilgi toplamaya çalışıyor.

Avrupa Komisyonu, bilgisayar kullanıcılarının kendi koydukları bilgilerin daimi olarak silinmesini talep etme hakkı olduğunu savunuyor.

Ancak bir kişi, blog ya da gazete makalelerinde kendi hakkında eleştirel görüşlere yer veren bilgilerin internetten silinmesini talep etme hakkına sahip değil. Komisyon, ''unutulma hakkının'' şahısların kendileri tarafından konulan bilgilerle sınırlı olduğunu vurguluyor.

Komisyonun hukuki işlerden sorumlu üyesi Viviane Reding, yasalaşmasını istedikleri bu teklifin internete güveni artıracağını ve dijital pazara katkı sağlayacağını söyledi. Avrupa Komisyonu ayrıca, şayet bilgisayar korsanları bir kullanıcının hesabına girmeyi başarırsa, site işletmecilerinin bunu müşterilerine 24 saat içerisinde bildirmesini istiyor.

Bazı internet şirketleri önerilere kaygıyla tepki verdi. Yeni kuralların getirdiği zorunlulukların işlerini yavaşlatacağını ve büyümelerini engellemesinden korktuklarını dile getirdiler.

Brüksel merkezli Komisyon, önerdikleri yasayı çiğneyen internet şirketlerinin yıllık küresel kazançlarının yüzde 2'sine varan oranda para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.


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