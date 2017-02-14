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Ekonomi

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin büyüme beklentisini düşürdü

Avrupa Komisyonu'nun 2017 yılı ekonomik görünümüne dair raporunun Türkiye'ye ilişkin kısmında, ekonomideki kırılganlığa dikkat çekildi

14 Şubat 2017 03:54

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2.8'e düşürdü. 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.2 oldu.

Avrupa Komisyonu'nun 2017 yılı ekonomik görünümüne dair bugün yayımlanan raporunun Türkiye'ye ilişkin kısmında, ekonomideki kırılganlığa dikkat çekildi.

Türkiye'nin bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 3.0'ten yüzde 2.8'e, gelecek yıl için yüzde 3.3'ten yüzde 3.2'ye düşüren komisyon raporunda, 2016'nın 3. çeyreğinde ekonominin 7 sene sonra ilk kez daraldığı belirtilirken, "Öncü göstergeler ekonomik türbülansların 2017'de de devam edebileceğine işaret ediyor" ifadesi kullanıldı.

Türk Lirası'nın değer kaybının ihracat artışını destekleyerek bir nebze rahatlama sağlayabileceği belirtilirken, "Ancak TL'deki kontrolsüz volatilite Türk ekonomisi için risk oluşturabilir" ifadesine yer verildi.

 

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