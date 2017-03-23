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Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı: Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklama bekliyoruz

"Böyle devam ederseniz, Batılılar dünyanın hiçbir yerinde sokağa çıkamaz"

23 Mart 2017 17:57

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Avrupa Komisyonu'na çağrıldı. Komisyondan yapılan açıklamada "Erdoğan'ın Avrupalıların güvenliğini ilgilendiren sözleri hakkında bir açıklama bekliyoruz" dendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB'ye üye ülkelere yönelik olarak dün (23 Mart 2017) "Türkiye itilecek, kakılacak, bakanları kapıdan kovulacak bir ülke değildir. Böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz" demişti.

"Tehdit eder' nitelikteki açıklamalar..."

Brüksel'deki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü ve görüşmede Türkiye'ye sözlü nota verildi. Türkiye'den yapılan 'tehdit eder' nitelikteki açıklamaların kaygı verici olduğu ifade edildi; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olduğu hatırlatılarak bu tür açıklamalardan kaçınılması istendi.

Hollanda krizi sonrası ilişkiler gerilmişti

Yurt dışında düzenlenen 'referandum' etkinliğine katılmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "uçuş izni" vermeyen Hollanda hükümeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da sınır dışı etmişti.

Erdoğan, Hollanda ile yaşanan "ziyaret" krizinin ardından AB üyesi ülkeleri "zulüme sessiz kalmakla" suçlamıştı. Erdoğan, Hollanda ve Almanya'ya yönelik olarak da "Nazi kalıntısı" benzetmesini yapmıştı. 

Hollanda ve Almanya hükümetlerinden yapılan açıklamalarda, "Türk yetkiler 'Nazi' benzetmelerine son vermeli" denmişti.

 

 

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