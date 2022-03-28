Avrupa Birliği, Ruslara ve Belaruslulara vatandaşlık satışının durdurulması için hükümetlere çağrıda bulundu

Avrupa Komisyonu; hükümetleri, Ruslara ve Belaruslulara vize satışını durdurmaya çağırdı.

Reuters'ın haberine göre; Avrupa Komisyonu,"Yaptırımlara tabi olan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen bazı Rus veya Belarus vatandaşları, bu programlar kapsamında Schengen bölgesinde özgürce seyahat etme dahil olmak üzere; AB vatandaşlığı veya AB'ye ayrıcalıklı erişim kazanmış olabilir" dedi.

Kremlin'i desteklemekle suçlanan yaklaşık 700 üst düzey politikacı, iş insanı ve askeri personel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden itibaren AB tarafından kara listeye alındı.

Yaptırım uygulanan kişilerin altın pasaport veya vize sahibi olup olmadıklarının kontrol edilmesini söyleyen Avrupa Komisyonu, hükümetlerin bu pasaportları iptal edip etmeyeceklerine ve oturma izinlerini geri alıp almayacaklarına derhal karar vermeleri gerektiğini belirtti.