Avrupa Komisyonu: Referandum iç meseleniz

T24- Avrupa Komisyonu üst düzey bürokratı, AB'nin, referandum konusunda ne "hayır" ne de "evet"i resmen desteklemesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek, "Sonuçta referandum Türkiye'nin iç işidir. Katılım müzakereleri sürecinde olduğumuz Türkiye'deki gelişmeler bizleri yakından ilgilendiriyor. Bizim AB olarak bir tarafı desteklememiz beklenmemeli" dedi.



ABHaber, Türkiye’de anayasa değişikliklere ilişkin olarak 12 Eylül’de yapılacak referanduma sayılı günler kala AB’nin nabzını tuttu. AB başkenti Brüksel’in, referandum ile ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten ABHaber’e konuşan Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey bir bürokrat da, AB’nin, referandum konusun da ne "hayır" ne de "evet"i resmen desteklemesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.



Aynı bürokrat, "sonuçta referandum Türkiye’nin iç işidir. Katılım müzakereleri sürecinde olduğumuz Türkiye’deki gelişmeler bizleri yakından ilgilendiriyor. Bizim AB olarak bir tarafı desteklememiz beklenmemeli" dedi.



'DARBE ANAYASASI İLE ÜYE OLUNMAZ, GENİŞ UZLAŞI ÇAĞRISINI YAPTIK'



AB’nin Türkiye’nin "Darbe Anayasa"sı ile birliğe üye olamayacağını, sürekli Avrupa Komisyonu’nun yıllık ilerleme raporlarında ortaya koyduğunu belirten Komisyon bürokratı,"AB olarak Türkiye’ye siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla geniş bir uzlaşı içinde yeni bir sivil Anayasa yapılması çağrısını sürekli yaptık" şeklinde konuştu.



'PAKET DOĞRU YOLDA AMA ADIM EKSİK'





Türkiye’nin AB üyeliğinin, ancak sivil bir Anayasa ile mümkün olacağının da altını çizen Avrupa Komisyonu bürokratı, referandumda oylanacak paketi ise doğru yolda atılmış bir adım olarak gördüklerini ancak eksik olduğunu hatırlattı. Komisyon bürokratı, "Türkiye’yi sivil Anayasa’ya götürecek reformlara ise olumlu yaklaşırız" görüşünü ortaya koydu.