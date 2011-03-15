-AVRUPA KOMİSYONU: NÜKLEER KAZA KIYAMET GİBİ BRÜKSEL (A.A) - 15.03.2011 -Avrupa Komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Japonya'daki nükleer kazayı ''kıyamet gibi'' diye niteledi. Oettinger, Avrupa Parlamentosundaki komisyondaki konuşmasında, Japonya'daki yerel yetkililerin Fukuşima santralindeki kontrolü pratik olarak kaybettiğini de belirtti ve ''Kıyamet lafından söz ediliyor ve ben de kelimenin özellikle iyi seçildiğini düşünüyorum'' dedi. Oettinger, ''Pratik olarak her şey kontrol dışında. Önümüzdeki saat ve günlerde daha beteri de olabilir'' ifadesini de kullandı.