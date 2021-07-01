Avrupa Komisyonu'ndan 'kafessiz AB' taahhütü

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Avrupa Birliği, bir dilekçenin bir milyondan fazla imza toplamasının ardından tarımda kafes kullanımını aşamalı olarak sonlandırma kararı aldı.

Avrupa Komisyonu yasağın aşamalı olarak uygulanacağını ve sonunda tarımda kafessiz düzene geçileceğini ifade etti.

Yasakların 2023'te resmen teklif edilip 2027'de yürürlüğe sokulmasının planlandığı ifade edildi.

AB'nin kafessiz tarım ile ilgili mevcut düzenlemeleri sadece yumurtlayan tavukları, etçi civcivleri, dişi domuzları ve buzağıları kapsıyor.

AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, "Hayvanlar hisleri olan canlılardır. Bizim ahlaki ve toplumsal sorumluluğumuz tarımın da bu şartlara uygun yapılmasıdır" dedi.

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