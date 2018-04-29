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BBC Türkçe

Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye'ye demokrasi uyarısı

Jean-Claude Juncker, Alman Bild Sonntag gazetesinde Türkiye'yle ilgili kaleme aldığı makalede, basın özgürlüğü, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uyulmadığını ve demokratik değerlere bağlı kalınması gerektiğini yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Pazar günü Alman Bild Sonntag gazetesi için kaleme aldığı Türkiye ile ilgili makalesinde "Türkiye AB'ye (Avrupa Birliği'ne) girmek istiyorsa demokratik değerlere bağlı kalmalı" dedi.

Juncker makalesinde, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel ve diğer gazetecilerin yargılanmadan tutuklanmasını eleştirip bu durumun, 'insan hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü temel alan birliğin ilkeleriyle uyumlu olmadığını' yazdı.

Juncker, "Avrupa Birliği'ne girmek isteyenler, değerler birliğine girmek istiyor demektir. Avrupa hala elini uzatıyor. Ama Türkiye, açıkça Avrupa renklerini göstermeli ve Avrupa'nın temel değerlerini anlayıp ciddiye almalı" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümündeki konuşmasında AB'yi şu sözlerle eleştirmişti:

"Ne yaparsan yap AB'nin (Avrupa Birliği'nin) tavrı ortada. 54 yıl geçti. Hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, 'vize uygulaması' dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili 'şu kadar para vereceğiz' derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu için çaresi yok (…) Hamburg'daki G20'de bize hala tutuklanan FETÖ'cüleri soruyorlar, 250 şehidi sormuyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullah Gülen Cemaati'yle ilgili soruşturma kapsamında yargılananlar için idam cezası getirilmesi çağrısını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasında da tekrarlayıp "Bu hainlerin kafasını kopartacağız" dedi.

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