Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna bizden biri ve onları Avrupa Birliği’nde istiyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Ukrayna bizden biri ve onları Avrupa Birliği’nde istiyoruz” dedi.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya silah gönderme, Rusya devlet medyasını yasaklama ve hava sahasından Rus uçuşlarını yasaklama kararının ardından Euronews’a konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, “Ukrayna bizden biri ve onları Avrupa Birliği’nde istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Von Der Leyen “Ukrayna’yla bir sürecimiz var mesela Ukrayna piyasasını tek pazara entegre etmek.”

Von Der Leyen “Yakından çalıştığımız çok fazla mesele var ve zaman içinde bizim bir parçamızlar. Ukrayna bizden biri ve onları Avrupa Birliği’nde istiyoruz” dedi.