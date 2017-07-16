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Avrupa Komisyonu Başkanı: Türkiye'ye idam gelirse, AB kapısı kapanır

Komisyon Başkanı Juncker, Türkiye'nin AB'den uzaklaşmasından ziyade yakınlaşmasını umut ettiğini söyledi

16 Temmuz 2017 14:59

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesinde Türkiye ile ilgili kaleme aldığı makalede, "Eğer idam gelirse AB kapısı kapanır" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği için hala büyük bir önemi olduğunu ifade eden Juncker, "AB komşusunun demokratik, istikrarlı ve ekonomik olarak başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin AB'den uzaklaşmasından ziyade yakınlaşmasını umut ediyorum. AB'ye katılmak isteyen herkes bir değerler birliğine girmiş olur" yorumunu yaparak Türkiye'nin AB değerlerini benimsemesini istediğini dile getirdi.

Sözcü'nün aktardığına göre Avrupa'nın en zor zamanlarında bile Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden ve kanlı darbe girişimi sırasında yaşanan görüntüleri gördüğü zaman çok üzüldüğünü belirten Juncker, idam cezasının geri gelmesi durumunda Ankara'nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına da geldiğini söyledi.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini de yazıya aktaran Juncker, "O dönemde Erdoğan'ın Avrupa'dan uzaklaşmak yerine Avrupa'ya yaklaşmak istediği izlenimini aldım" dedi.

Erdoğan, idamın geri gelebilecğei sinyalini bermişti

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, idam cezasının geri dönebileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Tüm Güneydoğu'da oralarda bunları tek tek temizliyorlar. Diğer meseleyse parlamentonun meselesidir. Parlamento idam kararı verir, ben onaylarım. Bilmedikleri Türkiye de göründüğü değildir. Ölümü ölümle korkutarak devam edeceğiz. Durmaksızın çalışacağız" demiş ve parlamentodan karar çıkması durumunda idam cezasına onay vereceğini söylemişti.

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