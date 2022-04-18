Avrupa Komisyonu Başkanı: AB üyesi ülkeler hızlıca Ukrayna'ya silah sağlamalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine Ukrayna’ya hızlıca silah tedarik etmeleri çağrısında bulundu. von der Leyen, AB’nin uygulayacağı bir sonraki yaptırım paketinin Rus bankası Sberbank’ı ve Rus petrolünü hedef alabileceğini söyledi.

Alman gazete Bild am Sontag’a konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Bütün üye ülkeler için geçerli. Hızla silah sistemi sağlayabilecekler sağlamalı çünkü Ukrayna’nın kurtulmasının tek yolu Rusya’ya karşı akut savunma mücadelesidir” dedi.

von der Leyen, Avrupalı liderlerin silah kategorisi konusunda kafa karışıklığı yaşamaması çağrısı yaparak “Ağır ve hafif silah arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna’nın kendini savunabilmek için alabileceğini alması gerekiyor” dedi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de dün akşam paylaşılan video mesajında, silah desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna’ya karşı savaş başlatan Rusya’ya uygulanacak altıncı yaptırım paketiyle ilgili konuşan von der Leyen, Sberbank dahil olmak üzere Rusya’nın bankacılık sistemini hedef alacaklarını ve enerji meselelerine değineceklerini söyledi.