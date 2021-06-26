Avrupa Komisyonu Başkanı: AB, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyecek

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs adasında federal çözüm yanlısı olduğunu bir kez daha vurgulayarak, Ankara ve KKTC'nin özellikle son zamanlarda sıkça dile getirdiği "iki devletli çözümün" kendileri için bir seçenek olmadığını söyledi.

von der Leyen, "AB asla Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyecek" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı geziyi yakından takip edeceklerini belirten von der Leyen, bu hafta Cumhurbaşkanı'na yaptıkları telefon görüşmesinde de, "Kıbrıs meselesinin kendileri için çok hassas bir konu olduğunu" söylediğini aktardı.

Komisyon Başkanı, Erdoğan'a çağrıda bulunarak Kıbrıs'la ilgili olumlu mesajlar verme çağrısında bulundu.

KKTC'deki Ersin Tatar yönetimi ve AKP iktidarı adada uluslararası toplum tarafından iki ayrı devlet olması gerektiğini savunuyor. AB ve bir AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise adada federal yapıda tek bir devlet olması gerektiğine inanıyor.

Avrupa Birliği Konseyi zirvesi bildirisinde AB'nin Kıbrıs'ta federasyon çözümünün desteklendiği bir kez daha vurgulanırken, Maraş'ın statüsünün de önemine değinildi ve herkese Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıldı.