Avrupa Komisyonu Başkanı: AB ile Türkiye ilişkilerindeki anlaşmazlık devam ediyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin ilişkilerinde anlaşmazlıkların artmaya devam ettiğini söyledi. Varna'da gerçekleştirilecek 'AB-Türkiye zirvesi'nin son fırsatlardan biri olabileceği uyarısında bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da, Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerin 'ciddi şekilde kötüleştiğine' dikkat çekti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Juncker, 26 Mart'ta Bulgaristan’ın Varna kentinde gerçekleşmesi planlanan 'AB-Türkiye zirvesi' ile ilgili açıklamalar da yaptı. Juncker, ''Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ihtilaflı sorunların artmaya devam etmesi nedeniyle, bu buluşmayı karışık duygularla bekliyorum'' diye konuştu.

AB'nin aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesine ilgiyle yaklaştığını aktaran Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'samimi bir görüşme' beklediğini dile getirdi.

Bulgaristan Başbakanı'ndan zirve için 'son fırsat' uyarısı

AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da AB-Türkiye zirvesinin evsahibi sıfatıyla açıklamalar yaparken 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin 'iki taraf arasında diyalogun sürmesi için son fırsatlardan biri olacağı' uyarısında bulundu.

Gazetecilere ''Görüşme çok zor geçecek, çünkü AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler ciddi biçimde kötüleşti'' diye konuşan Bulgaristan Başbakanı, ''Varna toplantısı diyalogun sürdürülebilmesi için herhalde son fırsatlardan biri olacak'' vurgusu yaptı.

Borisov ''Bu toplantıya ev sahipliği yapmak Bulgaristan için büyük bir sorumluluk, bir güven göstergesi, ama diğer yandan büyük beklentiler de var. Bütün ülkeler, Varna'da Türkiye ile diyalogun devam etmesi gerektiğini açıkça söyledi'' dedi.