Avrupa Komisyonu Başkanı: AB, Belarus halkı için 53 milyon Euro kaynak tahsis edecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Belarus halkının desteklenmesi için 53 milyon Euro'luk kaynak tahsis edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği, bugün Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı seçimden sonra başlayan protestoların ardından bugün olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıyla ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Komisyonu von der Leyen, Belarus için 53 milyon Euro kaynak ayrılacağını duyurdu. Von der Leyen kaynakların hükûmet yerine halka ulaşması için bu yardımın Avrupa Komisyonu tarafından dağıtılacağını kaydetti.

Avrupa Birliği geçen günlerde tartışmalı seçimler ve protestoculara uygulanan şiddet sebebiyle Belarus'a yaptırım uygulayabileceğinin sinyallerini vermişti. AB tarafından Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımların halkı hedef almayacağını ve belirli kişilere yönelik olacağını anlatan von der Leyen, AB ülkelerinin yaptırımlar konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Bugün gerçekleşen toplantıdan önce seçimden sonra 'güvenliği için' Litvanya'ya giden Aleksandır Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikanovskaya, Avrupa Birliği'ne 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımaması için çağrıda bulunmuştu.