Avrupa Komisyonu Başkan: Ukrayna'nın yeniden inşası için dondurulan Rus varlıkları dahil, yer yola başvurulabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarda Ukrayna’nın yeniden inşası için direkt bütçe desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek dondurulan Rus fonlarının kullanılabileceğine işaret etti.

Dünya Ekonomik Forumu’nde konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa değindi.

Davos’un dünyayı “hep birlikte daha iyi bir yer hâline getirmekle” ilgili olması gerekirken Rusya’nın Ukrayna işgalini konuşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Von der Leyen, savaşın uluslararası düzeni sorgulattığnı söyledi.

Von der Leyen, “Ukrayna bu savaşı kazanmalıdır ve Putin’in saldırganlığı bir stratejik başarısızlık olmalıdır” dedi.

Ukrayna’nın direkt bütçe desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun bu nedenle 10 milyar dolarlık mali destek paketi teklif ettiğini söyledi.

Von Der Leyen, Ukrayna’nın yeniden inşası için Rusya’nın dondurulan denizaşırı varlıklarının da kullanılabileceği şu sözlerle işaret etti:

“Her yolu denemeliyiz, buna, Rusya’nın dondurulan varlıklarını kullanma olasılığı d dahil” dedi.