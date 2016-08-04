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Dünya

Avrupa Komisyonu: AB’nin kapısını Türkiye’ye kapatmak çok ciddi bir hata olur

Juncker, Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu

04 Ağustos 2016 21:02

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB’nin kapısını Türkiye’ye kapatmanın çok ciddi bir dış politika hatası olacağını söyledi.

Alman ARD kanalına konuşan Juncker, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in "Türkiye ile üyelik müzakereleri durdurulsun" talebine itiraz ederek, “AB’nin ne olursa olsun Türkiye’yi almaya hazır olmadığı izlenimini Türkiye’ye verirsek bunun ciddi bir dış politika hatası olacağını söylerim” dedi.

Juncker'in sözcüsü de, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin aceleyle ve düşünülmeden kesilmesine karşı olduklarını kaydetti

 

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