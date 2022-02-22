Avrupa Komisyon Başkanı duyurdu: AB, Donetsk ve Lugansk'ta faaliyet gösteren bankalara yaptırım planlıyor

Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luganks ayrılıkçı yönetimlerinde faaliyet gösteren bankalara yaptırım planı açıkladı.
Açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB dışişleri bakanlarının toplantısı sonrası yaptırımların ilk paketinin resmi olarak açıklanacağını söyledi.
İlk pakette, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına dahil olanların hedef alınacağı belirtildi.
AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor.
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