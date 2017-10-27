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Dünya

Avrupa kış saati uygulamasına geçiyor

Almanya ile Türkiye arasında iki saat fark olacak

27 Ekim 2017 18:52

Avrupa kış saati uygulamasına geçiyor. Mart ayında başlayan yaz saati uygulaması cumartesiyi pazara bağlayan gece son bulacak.

28 Ekim Cumartesi'yi 29 Ekim Pazar'a bağlayan gece saatler 03.00’ü gösterdiğinde bir saat geri alınacağı için saat 02.00 olacak. Saatlerin geri alınmasındaki amaç ise daha fazla gün ışığından yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak.

Türkiye’de ise kış saati geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanmayacak. Bu nedenle Almanya ile Türkiye arasındaki bir saatlik fark da ikiye çıkacak. Britanya Adası ve bazı Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki iki saatlik fark da bu düzenlemeyle üç saat olacak.

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