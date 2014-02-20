Avrupa kendi internetini kuruyor

Hergün internet sayfasının adres çubuğuna yazdığımız www'nun ne anlama geldiğini hiç

düşününüz mü? www, "wold wide web", yani dünya çapında sınırsız ağ anlamına geliyor.

Sınır tanımayan internetin kontrolü ise şu sıralarda Avrupalı siyasetçilerin başlıca gündem

maddelerinden biri. ABD'nin istihbarat servisi Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in internet

üzerinden casusluk faaliyetleri yaptığının ortaya çıkması, Avrupa'da dijital verilerin ulusal

bir internet bandına çekilmesi fikrini gündeme getirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel

de bu konuda somut planları olduğunu kısa bir süre önce doğruladı.

Merkezi Bonn kentinde bulunan, Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri

olan Deutsche Telekom, bir Avrupa veri ağı oluşturulmasını tartışmaya açtı. Bu öneriye

göre, Avrupa'da serbest dolaşımı sağlayan Schengen Bölgesi'ne benzer "Schengen

Routing" adıyla bir sistem oluşturulacak. Schengen Bölgesi, Avrupa Birliği ülkelerinin

tümünü kapsamıyor. Dolayısıyla Schengen Antlaşması'na taraf olmayan İngiltere,

"Schengen Routing" önerisine destek vermezse sistem dışında kalabilecek.

"İnternet küresel bir yapı"

Peki sanal sınırlar çekerek internetin Avrupalılaştırılmasını öngören bu fikre uzmanlar

ne

diyor? Vestfalya Yüksekokulu'na bağlı İnternet Güvenliği Enstitüsü'nden Dominique

Petersen'in bu konuda şüpheleri var. İnternet ağının devlet tarafından oluşturulmadığını

belirten Petersen, bunun küresel bir yapı olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Web sunucularının çoğunlukla yurtdışında olduğunu ve servis sağlayıcıların da verileri

farklı ülkeler üzerinden gönderdiğini belirten Petersen şu bilgileri verdi:

"Amaçlanan şey, Avrupa içindeki veri trafiğinin Avrupa'da kalması. Ancak bu internet

trafiğinin küçük bir parçası. Örneğin Facebook'ta gezinirken ya da Amazon'dan alışveriş

yaparken ve ya başka bir büyük portalda dolaşıyorsam, o zaman veriler zaten Almanya ya

da Avrupa sınırlarının dışına çıkıyor. Çünkü bu web sunucuları yurtdışında."

Deutsche Telekom'da İnternet ve Veri Güvenliği Bölümü'nden sorumlu Philipp Blank ise

"Schengen Routing" önerisine yöneltilen eleştirileri kabul etmiyor. İnternet trafiğini ülke

sınırları içinde sıkıştırmanın söz konusu olmadığını söyleyen Blank, almak istedikleri

önlemleri şöyle anlattı:

"Sadece şunu soruyoruz: Bonn'dan Berlin'e gönderilen bir e-posta neden New York,

oradan da Londra üzerinden giden kişiye ulaşsın? ABD ulusal internet trafiğini çok

önceden hayata geçirdi. Yani ABD'deki alıcı ve gönderici yurtdışına yönlendirilmiyor."

"Daha fazla güvenlik getirmez"

Ancak Avrupa'da oluşturulacak bir telekomünikasyon ağının daha fazla veri güvenliği

sağlamayacağı tahmininde bulunan Dominique Petersen, Amerikan ve İngiliz gizli

servislerinin sahip olduğu teknik donanıma dikkat çekerek "Örneğin NSA için Avrupa'da

ya da Almanya'da herhangi bir dinleme istasyonu kurmak kesinlikle sorun olmaz. İnternet

trafiğini oradan da takip edebilirler" dedi.

Petersen, Schengen Routing'in işe yaramamasının yanı sıra maliyetinin de yüksek

olacağını vurguluyor. İnternetin artık sadece hızlı olmasının değil, aynı zamanda ucuz

olmasının da önem taşıdığını belirten Petersen, internet kullanıcılarının Avrupa içinde

kalması zorlanması durumunda internette sörf yapmanın kullanıcılar için pahalı hale

geleceğini belirtiyor.

Schengen Routing'in kazananının Telekom olacağı tahmininde bulunan bilişim uzmanı

Dominique Petersen, Avrupalı internet firmalarının böylece Amerikalı rakipleri karşısında

bir şans yakalayacağını söylüyor.

