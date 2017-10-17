Avrupa Kartalı Beşiktaş, Monaco'yu deplasmanda devirdi!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş, Monaco’yu deplasmanda 2-1 yenerek 3’te 3 yaptı. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte Türk takımları arasında Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yapan ilk takım olma unvanını elde etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 34 ve 54’te Cenk Tosun’dan gelirken; ev sahibi Monaco’nun tek sayısını 30’uncu dakikada Radamel Falcao kaydetti.

Gruptaki diğer maçta Leipzig; Orban, Forsberg ve Jean-Kevin Augustin’in golleriyle Porto’yu evinde 3-2 mağlup etti. 3’üncü maçlar sonunda alınan sonuçlarla Beşiktaş 9 puanla liderliğini korurken; Leipzig 4 puanla 2’nci, Porto 3 puanla 3’üncü ve Monaco 1 puanla son sırada yer aldı.

Maçın Önemli Anları

'1 Karşılaşma, Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

'7 Tolgay Arslan'ın pasında Cenk Tosun'un zorladığı pozisyonda Babel'in tamamladığı top için ofsayt bayrağı kalktı. Tartışmaya açık bir karardı.

'16 Pepe, Keita Balde'ye müdahelesi sonrası sarı kart gördü. Portekizli müdahalede bulunmasaydı Monaco adına oldukça etkili bir gol fırsatı olacaktı.

'18 Lemar'ın frikikten yaptığı etkili vuruşta Fabri müthiş bir refleks göstererek topun ağlara gitmesini engelledi.

'21 Quaresma'nın ortasında Atiba tekte vurdu, etkili noktaya giden topu Subasic çok güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi.

'24 Beşiktaş ceza sahasından uzaklaştırılamayan topta Falcao şans topunu önünde vurdu ancak Kolombiyalı golcünün şutu auta gitti.

'25 Leipzig-Porto maçında konuk ekip Porto, Vincent Aboubakar ile skoru eşitledi: 1-1.

'30 Keita Balde'nin pasında ceza sahasında rahat pozisyon bulan Falcao topu Beşiktaş ağlarına gönderdi: 1-0.

'34 Gol!! Quaresma'nın ortasında Cenk Tosun topu kafayla tamamladı: 1-1.

'36 Tolgay Arslan, Falcao'ya orta alanda sert müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

'37 Dakika itibarıyla topla oynama oranı:

Monaco-Beşiktaş: %43-%57

'45+1 Keita Balde'nin yakın mesafeden yaptığı etkili kafa vuruşu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Topla oynama (Monaco-Beşiktaş): %51-%49

Pas yüzdesi: %88-82

'46 Maçta ikinci yarıya ev sahibi Monaco başladı.

'49 Keita Balde, Caner'e müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.

'54 Goooll!! Cenk Tosun, Tolgay Arslan'ın dönen topunu tamamladı ve Beşiktaş'ı Monaco deplasmanında öne geçirdi: 1-2.

'57 Monaco'da Youri Tielemans'ın yerine Rony Lopes oyuna dahil oldu.

'70 Leipzig, evinde Porto karşısında 3-2 önde durumda.

'74 Beşiktaş'ta Medel ve Oğuzhan oyuna giriyor. Çıkan isimler Talisca ve Tolgay Arslan.

'75 Oyuna girer girmez kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan'ın zayıf vuruşunda Subasic gol izni vermedi.

'79 Monaco'da Sidibe saha kenarına geliyor. Oyuna giren isim Boschilla.

'88 Cenk Tosun'un yerine Alvaro Negredo oyuna girdi.

Karşılaşma sona erdi.