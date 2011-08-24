-Avrupa karnesi "Sağlam" değil BURSA (A.A) - 24.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı takım, sahasında 2-1 yenildiği maçın rövanşında, zorlu deplasmandan tur için gerekli galibiyeti almanın hesaplarını yapıyor. Ertuğrul Sağlam, deplasmandaki Anderlecht maçıyla birlikte teknik direktör olarak Avrupa arenasında Bursaspor ile birlikte 10., genel anlamda ise 31'inci kez sahne alacak. Kayserispor ve Beşiktaş'ın ardından teknik direktörlük yaşantısını Bursaspor'da sürdüren Sağlam, yeşil-beyazlı takımda Süper Lig tarihini değiştirecek başarılara imza atarken aynı performansı Avrupa'ya taşıyamadı. İki sezon öncesi şampiyonluğun ardından geçen yıl Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Bursaspor, 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Geçen sezon da ligi 3'üncü sırada bitirerek yine kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Belarus'un FC Gomel takımını iki maçta da yenerek, bu sezonki Avrupa macerasına iyi başlangıç yaptı. - Timsah 24. Avrupa randevusunda - UEFA Avrupa Ligi play-off serisi rövanşında yarın Belçika'nın Anderlecht takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bursaspor, Anderlecht'e ilk maçta sahasında 2-1 yenilmişti. Bu maçla birlikte Bursaspor, 24. kez Avrupa sahnesine çıkmış olacak. - Sağlam'dan açıklama- Bursaspor, Anderlecht takımı ile yapacağı maç için Brüksel'e giderken; teknik direktör Ertuğrul Sağlam yaptığı açıklamada, ''Geçen sezonlarda kupa ve lig maçlarında olmaz denilen şeyleri başardık. Anderlecht karşısında işimiz çok zor ama imkansız değil. Oyuncularıma bunu anlattım, yarın akşam iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.