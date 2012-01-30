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Dünya

Avrupa karakışın pençesinde: 32 ölü

Avrupa'nın doğusunu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Avrupa'nın doğusunu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da 18, Polanya'da 10, Sirbistan'da 3 ve Bulgaristan'da 1 kişi donarak yaşamını yitirdi.   



Özellikle Avrupa'nın doğusunu vuran kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle birçok ülkede okullar kapatıldı, acil durum önlemleri alındı. Ukrayna, Polonya gibi ülkelerde acil durum sığınakları açan yetkililer, eksi 20 dereceye düşen hava sıcaklıkları nedeniyle insanları dikkatli olmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. 

UKRAYNA'DA SOĞUK HAVA 18 CAN ALDI  

Ukrayna Acil Durum Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 3 gün içinde 18 kişinin donarak öldüğünü, 500 kişinin de vücut ısılarının düşmesi ve soğuk yanığı nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.


POLONYA'DA 10 KİŞİ DONDU  

Polonya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Malgorzata Wozniak, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sıcaklıkların -26 dereceye kadar düştüğünü, yaşlı ve evsiz en az 10 kişinin öldüğünü, polis ekiplerinin ısıtması olmayan binalarda soğuktan donan evsizler olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti.


SIRBİSTAN'DA 3 KİŞİ ÖLDÜ 

Sırbistan'da da şiddetli kar yağışı ve eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 3 kişi donarak öldü. Sırp yetkililer, ülkenin iç kesimlerinde bir köyü etkisi altına alan kar fırtınasında bir kadının donarak öldüğünü, yine aynı köyde yaşlı bir adamın evinin önünde karlar içinde ölü bulunduğunu belirtti.

Bulgaristan'da da 57 yaşında bir adam donarak yaşamını yitirirken, şiddetli rüzgarlar nedeniyle Varna limanı kapatıldı. 


 

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