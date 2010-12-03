-AVRUPA KARAKIŞA TESLİM VARŞOVA (A.A) - 03.12.2010 - Polonya'yı etkisi altına alan soğuk hava yüzünden dün gece 18 kişi donarak can verdi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, dün gece 18 kişinin daha öldüğünü, son üç günde soğuk hava yüzünden ölenlerin sayısının 36'ya çıktığını belirtti. Ülkenin güneyindeki Çestoçova kentinde de 150 bin dolayında kişinin ısınma sorunu yaşadığı, sorunun giderilmeye çalışıldığı kaydedildi. Polonya'da her kış sert hava koşulları yüzünden çoğu evsiz ve alkollü çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Yoğun kar yağışı ve sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı Avrupa'nın kuzeyindeki çoğu ülkelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden çoğu havaalanları kapatıldı, hava koşulları demir ve karayollarında büyük aksaklığa yol açtı. -ARNAVUTLUK'TA SEL- Arnavutluk'ta bir haftadır aralıksız süren yağışların yol açtığı sel felaketinin boyutları genişliyor. Hükümetin afet bölgesi ilan ettiği kuzeydeki İşkodra'da 11 bin hektar arazinin ve 1500 evin sular altında kaldığı açıklandı. Sel felaketi nedeniyle kurulan acil durum merkezinden yapılan açıklamada, vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğü, son iki günde güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin yardımıyla 7000 kişinin güvenli yerlere götürüldüğü bildirildi. Bu arada, başkent Tiran'ı İşkodra'ya bağlayan karayolu iki gündür ulaşıma kapalı bulunuyor. -PUZ PATENİ TUTKUNLARINI SEVİNDİRDİ- Avrupa'nın büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava dalgası Hollanda'da en çok buz pateni tutkunlarını sevindirdi. Ülkenin dört bir yanını kaplayan kanalların donması, buz pateni mevsimini erken başlattı. Paten tutkunları doğal buz pisti olan kanalların üzerinde soğuğa aldırmadan buz pateni yapmanın keyfini çıkarıyor. Bu spora özellikle Frisland bölgesinde yaşayanların büyük ilgisi bulunuyor. Dünyaca ünlü birçok sporcu bu bölgeden çıkıyor. Buz pateninin Hollanda'da bu kadar çok rağbet görmesinin, ülkenin dört yanının sularla çevrili olması ve su altında kalma tehlikesine karşı verilen mücadeleyle bağlantısı olduğu da varsayılıyor. Buna göre, toprakları deniz seviyesinin altında olan Hollandalılar, su baskınlarına karşı verdikleri mücadelede elde ettikleri zaferin tadını suyun üstünde kayarak çıkarıyorlar.