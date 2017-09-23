İSTANBUL, (DHA) - Azerbaycan\'da düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası\'nda ilk gün maçları tamamlandı.
Sonuçlar şu şekilde:
A GRUBU
Macaristan - Azerbaycan: 0-3 (23-25, 14-25, 16-25)
Polonya - Almanya: 3-2 (23-25, 25-15, 18-25, 25-23, 15-5)
B GRUBU
İtalya - Gürcistan: 3-0 (25-14, 25-12, 25-12)
Belarus - Hırvatistan: 3-2 (10-25, 15-25, 25-21, 25-20, 15-9)
C GRUBU
Ukrayna - Rusya: 2-3 (18-25, 25-20, 23-25, 25-23, 13-15)
D GRUBU
Sırbistan - Çekya: 3-0 (25-22, 25-16, 25-23)
Hollanda - Belçika: 3-1 (23-25, 25-12, 25-21, 25-14)
MİLLİLER YARIN SAHNE ALIYOR
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, C Grubu mücadelesinde yarın saat 19.30\'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.