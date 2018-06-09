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Spor

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük heyecan 

İSTANBUL,(DHA) Bulgaristan'ın Sofya kentinde devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası büyük çekişmelere sahne oluyor

09 Haziran 2018 14:11

İSTANBUL,(DHA)

Bulgaristan\'ın Sofya kentinde devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası büyük çekişmelere sahne oluyor.
Turnuvanın 4\'üncü gününde milli sporcular dört maça çıktı. 64 kiloda Sema Çalışkan Belaruslu rakibi Antanina Akeneva\'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yine 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Polonyalı rakibi Sandra Katarzyna Drabik\'i 5-0 mağlup ederek çeyrek finale adım attı. 51 kiloda Busenaz Sürmeneli Rus rakibi Darima Sandakova\'ya mağlup olarak elendi. 48 kiloda Ayşe Çağırır Romen rakibi Steluta Duta\'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

(FOTOĞRAFLI)
 

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