-Avrupa, işsizlik yüksek ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Son yıllarda yüksek kamu borçlarıyla ''borçlular ligi''nde ilk sıralarda yer alan Avrupa ülkeleri, işsizlik oranlarıyla da dünyanın bir çok ülkesini geride bıraktı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, işsizlik oranı en yüksek olan ülkelerin ilk 5'i arasında 4 Avrupa ülkesi bulunuyor. Makedonya, dünyanın işsizlik oranı en yüksek olan ülkesi olarak başı çekiyor. Fon, Makedonya'nın yıl sonunda yüzde 32,17 oranında işsiz nüfusa sahip olacağını tahmin ediyor. 2 milyon 59 bin kişilik nüfusla ''küçük bir ülke'' olan Makedonya'daki işsizlik oranına bakıldığında işsizlerin sayısı 658 bini buluyor. Makedonya'yı yüzde 27,60'lık işsizlik oranıyla Bosna-Hersek, yüzde 24,50 ile Güney Afrika, yüzde 20,70'le İspanya ve yüzde 20,54 ile Sırbistan takip ediyor. İşsizlik rakamlarıyla ilk 5 sırada öne çıkan Avrupa ülkeleri, ilk 10'da da kendini gösteriyor. Adeta borç batağında olan Yunanistan'da işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 16,48'i bulacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan ülkede bu oran, 1 milyon 800 bin kişinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl işsizlik oranının yüzde 12,45 olduğu Yunanistan'da önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 18,48 seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Listede 6. sırada yer alan Yunanistan'ı yüzde 16,20 ile Gürcistan, yüzde 16,05 ile Letonya, yüzde 15,50 ile Litvanya, yüzde 15,33 ile de İran izliyor.