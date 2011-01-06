Avrupa İslam’ı 'tehdit' olarak görüyor

T24 - Fransa'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Fransa ve Almanya’da halkın neredeyse yarısı ülkelerinde yaşayan Müslümanları tehdit olarak görüyor.





ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; İslam ve Müslümanlar Avrupa’yı korkutuyor. Fransız IFOP kamuoyu araştırmalar kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Fransa ve Almanya’da halkın neredeyse yarısının ülkelerinde yaşayan Müslümanları “ulusal kimlik için tehdit” olarak görüyor.

Aralık ayında Fransa ve Almanya’da toplumu temsil edici 800 denek üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, merkez ve aşırı sağ partileri destekleyen seçmenler arasında Müslümanları “tehdit” olarak görenlerin sayısı sol parti seçmenlerine oranla daha fazla.

Fransa’da Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin iktidar partisi Halk Hareketi Birliği’ne (UMP) oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 62’si için “Fransa’nın kimliği açısından tehdit” oluşturuyor. Bu oran Fransa’da sol partilere oy verenler arasında yüzde 24. Müslümanları tehdit olarak gören Fransız aşırı milliyetçi oranı ise yüzde 98.

Almanya’da iktidar ortakları CDU/CSU (Hıristiyan demokrat) seçmenleri arasında Müslümanları tehdit görenlerin oranı yüzde 45. İktidarın küçük ortağı liberallere (FDP) oy verenler arasında ise yüzde 35. Fransa ile Almanya’yı bu konuda ayıran temel özellik Alman solunun Müslümanlara Fransız soluna oranla daha şüpheci olması. Almanya’da SPD (sosyal demokrat) seçmenlerinin yüzde 38’i ile PDS (komünist) seçmenlerinin yüzde 49’u ülkedeki Müslümanları Almanya’nın kimliği için tehdit olarak niteliyor. Fransa’da sol seçmenlerin “sadece” yüzde 24’ü Müslümanları “tehdit” olarak niteliyor.

Gerek Fransa gerekse Almanya’da Müslümanların “tehdit” olarak algılanmasının başlıca nedenini “topluma uyuma direniş” oluşturuyor. Fransızların yüzde 61’i, Almanların ise yüzde 67’si algıları için “Müslümanlar topluma uyum sağlamayı reddediyor” gerekçesini öne sürüyor. Diğer gerekçeler arasında kültür farklılığı ve Müslümanların Fransa ve Almanya’da bazı semtlerde gruplar halinde yaşamaları gösteriliyor.

Araştırmaya göre, Fransızların yüzde 31’i, Almanların ise yüzde 34’ü İslam’ın “Batı değerlerini reddetmek” anlamına geldiğini söylüyor. Fransızların yüzde 18’i, Almanların ise yüzde 24’ü İslam dinini “fanatizm” terimiyle eşdeğer görüyor.

Fransa’da yaklaşık 6 milyon, Almanya’da ise 4 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor.



