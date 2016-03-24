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Dünya
Deutsche Welle

'Avrupa IŞİD ile mücadeleye desteğini arttırmalı'

Amerikan Savunma Bakanı Carter Avrupa ülkelerinin IŞİD ile mücadeleye daha fazla önem vermeleri gerektiğini söyledi.

24 Mart 2016 12:47


ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Brüksel'deki terör saldırıları dolayısıyla Avrupa ülkelerinin IŞİD ile daha kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Carter, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların Avrupalılara, tıpkı ABD'nin Suriye, Irak ve diğer ülkelerde yaptığı gibi gayretlerini arttırmak zorunda olduklarını gösterdiğini belirtti. Amerikan Savunma Bakanı Avrupalı müttefiklerin ABD'ye daha fazla destek vermeleri gerektiğini de hatırlattı.

Avrupalıların, IŞİD ile mücadelenin Ortadoğu, Irak ve Suriye ile sınırlı olmadığının farkında olduklarını söyleyen Amerikan Savunma Bakanı Carter terör milisini Suriye Irak'ta yenilgiye uğratmanın yetmeyeceğini belirterek, “Brüksel'deki saldırılar, IŞİD'in Fransız ya da Belçika vatandaşı olup Avrupa'da yaşayan sempatizanları olduğunu kanıtlamıştır. Dolayısıyla IŞİD ile mücadelede istihbarat ve emniyetin çalışmaları da iç güvenlik kadar önem taşımaktadır”, dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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