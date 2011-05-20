'Avrupa IMF için ortak aday gösterecek'

T24 - Almanya Maliye Bakanı, Avrupa'nın IMF başkanlığı için ortak bir aday üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı.Wolfgang Schaeuble, "Avrupa'nın ortak bir adaya ihtiyacı var ve biz de en yetkin olan kişiyi arıyoruz" dedi.



Öne çıkan adaylar arasında Fransa'nın maliye bakanı Christine Lagarde favori olarak gösteriliyor.

Kurumun başkanlığını vekaleten yürütmekte olan John Lipsky, İtalyan hükümeti ve İsveç maliye bakanı Lagarde'ı öven açıklamalar yaptılar. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Schaeuble, Almanya'nın "kendi adayını seçmekten vazgeçmiş olmadığını" ancak Avrupa ülkelerinin ortak bir aday göstermesinin daha önemli olduğunu söyledi.





Gelişen ekonomiler şikayetçi



İstifa eden IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın yerini kimin alacağı tartışması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bölünmeye yol açmıştı.



Gelişmekte olan ekonomiler, bu pozisyonun Avrupalıların tekelinde olmasından şikayetçi.



Güney Afrika, Tayland ve Rusya, yeni başkanın gelişmekte olan bir ülkenin vatandaşı olması gerektiğini savunuyor.



Filipin ve Tayland'ın maliye bakanları Singapur'un maliye bakanı Tharman Shanmugaratnam'ın adaylığını desteklediklerini açıkladı.



Gelişmekte olan ülkelerin aday adayları arasında Kemal Derviş ve Güney Afrika'nın maliye bakanı Trevor Manuel de var. Henüz pozisyona talip olduğunu açıklayan ise olmadı.



Christine Lagarde, yaptığı açıklamada "aday kim olursa olsun, Avrupalıların ortak adayı olması şart" vurgusunu yaptı.



Kurulduğu 1944 yılından beri, IMF'nin başkanlığını yapan 10 kişinin hepsi Avrupalıydı.



IMF başkanı 24 üyeli yönetim kurulu tarafından seçiliyor ve yönetim kurulunun çoğunluğunu da G7 üyesi gelişmiş ekonomilerin temsilcileri oluşturuyor.



