Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5'ten 5,5'e çıkardı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), salgın hastalıktan sonra kaydedilen toparlanmaya atıfta bulunarak Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

Banka turizm sezonunun uzun sürmesi halinde ekonomik büyümenin tahminleri bir miktar aşabileceğini, turizm sezonunda öngörülen canlanmanın yavaşlaması ve aşıların yeni koronavirüs varyantlarına karşı diğer varyantlara olduğu kadar etkili olamaması halinde aşağı yönlü riskler oluşabileceğine dikkat çekti.

Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyürken, hükümet büyümenin ikinci çeyrekte, salgın nedeniyle keskin yavaşlama kaydedilen geçen yıla kıyasla yüzde 20'ye yükseleceğini öngörüyor.

EBRD'nin bölge ekonomilerinden sorumlu Başekonomisti Roger Kelly, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre bir miktar yavaşlama görülebileceğini belirterek, "Faaliyetler hızlanmaya başladı, görünüm olumlu, her zaman var olan makro ekonomik istikrarsızlar eskisi kadar belirgin değil" dedi.

Ekonominin turizm ayağında ertelenen talebe dikkat çeken Kelly, "Turizm hızlanır ve sezon uzarsa (büyüme) tahminlerin üzerine çıkılabilir. Ruslar (Türkiye'ye) geri dönüyor ve Almanya ile diğer ülkelerden de bazı olumlu sinyaller var" dedi.

Ancak Kelly, tüm dünyada olduğu gibi aşıların yeni koronavirüs varyantlarına karşı diğer varyantlara olduğu kadar etkili olamaması ve tecrit önlemlerinin tekrar başlatılması halinde tahminlerde aşağı yönlü riskler oluşabileceğine dikkat çekti.

Kelly dolar karşısında tarihi zirvelere yakın seyreden TL'de yaratacağı değer kaybı baskısı nedeniyle faizlerin Eylül'den önce indirilmesinin de bir risk unsuru olduğunu, ancak ekonomide görülen toparlanma nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üzerindeki baskının hafiflediğini düşündüğünü belirtti.

Kelly, "Ekonomide oldukça güçlü bir toparlanma gördüğümüz için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Temmuz ya da Ağustos'ta faiz indirilmesi yönünde daha az baskı gelebilir" diye konuştu.

Erdoğan Haziran başındaki açıklamasında faizlerin düşmesi gerektiğini söyleyerek, Temmuz ve Ağustos aylarını işaret etmiş ve dolar/TL bunun ardından tarihi zirveye yükselmişti.

TCMB ise vaktinden önce bir faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini belirtmişti. EBRD tarafından bugün yayımlanan raporda 2022 yılı için ise yüzde 4 büyüme öngörüldü.

EBRD raporunda ekonomindeki büyümenin ihracat önderliğinde gerçekleşeceği, daha önce alınan salgın tedbirlerinin devam eden etkileri ve hanehalklarının bozulan mali durumunu nedeniyle iç talebin sınırlı kalacağı da belirtildi.

Raporda 2020 yılında salgının başlangıcından itibaren para politikasında sağlanan gevşeme ve kredi büyümesine atıfta bulunularak bu nedenle Türkiye'nin 2020 yılında büyük ekonomiler arasında Çin'den sonra büyüme kaydeden tek ülke olduğu belirtildi.

Ancak bu büyümenin ülkenin döviz rezervinde meydana gelen belirgin kayıplar gibi maliyetler karşılığına kazanıldığına da dikkat çekildi.