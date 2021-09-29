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Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de yeşil enerji yatırımlarını desteklemek için 500 milyon Euro'luk fon oluşturdu

Finansman programı ile yeşil enerji yatırımlarının yanı sıra enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi hedeflenecek

29 Eylül 2021 10:54

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de yeşil enerji yatırımları ile enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi için 500 milyon Euro'luk fon oluşturdu.

Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 500 milyon Euro'luk Yeşil Enerji Finansman Fonu (GEFF) hazırladı.

Finansman programı ile yeşil enerji yatırımlarının yanı sıra enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi hedeflenecek.

Açıklamada hazırlanacak fonun Türkiye'de özel bankalar ve/veya leasing şirketleri üzerinden kullandırılacağı kaydedildi. EBRD'nin konsept değerlendirmesinden geçen projenin nihai onayını 27 Ekim'de vermesi bekleniyor.

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