Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso: Merkez Bankası başkanını çok sık değiştirmek Türkiye’nin güvenilirliği için iyi değil

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Merkez Bankası başkanlarının görevden alınması hakkında açıklamalarda bulundu. Renaud-Basso, Türkiye'de merkez bankası başkanlarının çok sık değiştirilmesinin mali istikrar konusunda endişe oluşturduğunu söyledi.

Renaud-Basso, Türkiye'deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı. Renaud-Basso, "Merkez bankası başkanını çok sık değiştirmek (Türkiye’nin) güvenilirliği için iyi değil” dedi.

Ayrıca Renaud-Basso, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin Koronavirüs aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti. Türkiye geçen yıl EBRD’den 1.7 milyar euro kredi almıştı.