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Dünya

Avrupa ilk imam hatip mezunlarını verdi

Milli Görüş teşkilatının destekleriyle kurulan okulda 184 öğrenci eğitim görüyor

29 Mayıs 2016 00:46

Belçika'nın Mons kentinde 4 yıllık eğitimin ardından 72 öğrenci, Avrupa'nın ilk imam hatip lisesi olan Belçika İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

İstiklal Marşı ve Belçika ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler Kuran-ı Kerim okudu. Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'nin hem Arapça hem de Türkçe okunduğu törenin sonunda, dereceye giren öğrenciler, okul kütüğüne kendi isimlerinin yazılı olduğu nişaneleri çaktı. Ardından da mezun olan öğrenciler sahneye çağrılarak diplomaları verildi.

haberler.com'un haberine göre; Belçika İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Dr. Abdülhalim İnam, "Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz çünkü bugün Avrupa'daki ilk imam hatip lisesinin ilk mezunlarını vermesini kutluyoruz" dedi.

Okulun ilk mezunları için bahçede yapılan törene öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nden yetkililer de katıldı.

Avrupa'daki Milli Görüş teşkilatının destek ve katkılarıyla alınan bir okul binası, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin incelemeleri ve onayının ardından 2012'da Belçika İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürüldü. 8 şube ile eğitime devam eden okulda, 184 öğrenci eğitim görüyor.

 

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