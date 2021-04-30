Avrupa İlaç Kurumu: Ekiplerimiz, Sputnik V'nin klinik uygulamalarına özel bir inceleme yaptı

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Avrupa Birliği'nin Avrupa İlaç Kurumu(EMA), Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının AB onay başvuru süreci için aşının denemelerinin nasıl yapıldığıyla ilgili özel bir soruşturma yürüttü.

Moscow Times'a açıklamada bulunan EMA, Moskova'ya gönderdikleri bir ekibinin 'İyi Klinik Uygulamaları" incelemesi yaptığı, bu incelemenin "klinik denemelerin, dizyanın ve veri bildiriminin uluslararası etik ve bilimsel kalite standartlarına uyup uymadığını incelediğini" belirtti.

EMA, mayıs ayında da üretim süreci ile ilgili inceleme yapacaklarını belirtti.

Sputnik V'nin Avrupa Birliği tarafından onay alabilmesi için iki incelemeden de geçer not alması gerekiyor. Sonuçlar, EMA iki incelemeyi de bitirdikten sonra açıklanacak.

EMA'nın şu ana kadar onay verdiği Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarına bu türde bir inceleme yapılmamıştı.