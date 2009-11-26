Avrupa İlaç Kurumu açıkladı: Aşılar etkili ve güvenli

Avrupa’da bugüne kadar yapılan aşılama çalışmalarını değerlendiren Avrupa İlaç Kurumu (EMEA), aralarında GlaxoSmithKline (GSK) tarafından üretilen aşının da bulunduğu İnfluenza A (H1N1) Domuz gribi aşılarının güvenli ve hastalıktan korunma konusunda etkili olduklarını bildirdi. 16 Kasım 2009 itibarı ile, GSK’nın ürettiği aşıdan 39,3 milyon doz, toplam 34 ülkeye dağıtılırken, 12,1 milyon doz aşı da uygulandı. GSK’nın İnfluenza A (H1N1) aşısının yaklaşık 127 bin dozunun çocuklara ve 25- 35 bin civarında dozunun da hamile kadınlar uygulandığı belirtiliyor.



Avrupa Birliği ülkelerinde İnfluenza A (H1N1) Domuz gribi pandemisine karşı aşılama çalışmaları bütün hızıyla sürerken, aşı uygulananların sayısı 5 milyonu aştı. Şimdiye kadar yapılan uygulamaların sonuçlarını değerlendiren Avrupa İlaç Kurumu (EMEA), İnfluenza A (H1N1) aşılarının güvenli olduklarını ve hastalığa karşı etkin bir korunma sağladıklarını bir kez daha doğruladı.

EMEA’dan yapılan açıklamada, GSK’nın İnfluenza A (H1N1) aşısının bazı yaş gruplarında hastalığın ortaya çıkmasını önleyebilecek kadar etkin bağışıklık yanıtı sağladığı belirtildi. Buna göre, 18 – 60 yaş arasında, 10 yaşın üstünde ergenlik çağındaki çocuk ve gençlerde ve yaşlılarda tek doz aşı etkin korunma sağlayabiliyor. Küçük çocuklarda ise iki doz aşı uygulanması tavsiye ediliyor.

EMEA, AB ülkelerinde 5 milyonu aşkın insana aşı uygulandığını şimdiye kadar görülen yan etkilerin büyük çoğunlukla ateş, mide bulantısı, baş ağrısı, alerjik reaksiyon ve aşı yerindeki reaksiyon gibi beklenen etkiler düzeyinde kaldığını vurguladı.

GSK aşısı 12 milyondan fazla kişiye uygulandı

GSK tarafından üretilerek insanlığın hizmetine sunulan İnfluenza A (H1N1) aşısından, 16 Kasım 2009 itibarı ile 39,3 milyon doz toplam 34 ülkeye dağıtıldı. Tüm dünyada yaklaşık 12,1 doz aşının uygulandığı tahmin ediliyor.

Aşının en az 126.900 dozunun çocuklara, yaklaşık 25.000 – 35.000 dozunun ise hamile kadınlara uygulandığı tahmin ediliyor. Halen, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 35 ülke ve bölgede pandemiye karşı aşılama programı uygulanıyor.