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Dünya

Avrupa İlaç Kurumu: AB'nin onayladığı aşılar Delta varyantına karşı etkili

01 Temmuz 2021 16:02

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Avrupa Birliği'nde onaylanan Koronavirüs aşılarının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu açıkladı. 

EMA'nın aşı stratejisi sorumlusu Marco Cavaleri tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nden onay alan tüm aşıların SARS-CoV-2 virüsünün varyantlarına karşı koruyucu olduğunu belirtti. Cavaleri, virüsün başka varyantlarının da çıkabileceği bu nedenle aşı laboratuvarlarını bu konuda çalışma yapmaya çağırdıklarını söyledi. 

Avrupa Birliği, şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson'a onay verdi. 

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