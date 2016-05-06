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Dünya
Deutsche Welle

'Avrupa için kötü haber'

Alman siyasetçiler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevinden ayrılma kararını Türkiye’nin Avrupa rotasından uzaklaşması şeklinde değerlendirdi.

06 Mayıs 2016 17:22


Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen Deutschlandfunk'a verdiği demeçte Ahmet Davutoğlu'nun istifa kararının Avrupa ve Türkiye için kötü bir haber olduğunu kaydetti.

Röttgen "Davutoğlu Avrupa'yı ilgilendiren tüm önemli konularda Türkiye'yi Avrupa istikametine taşımayı hedefliyordu, Erdoğan ise buna kati bir şekilde karşı" yorumunu yaptı.

Alman ARD televizyonuna konuşan Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise "Davutoğlu Türkiye'nin Avrupa istikametine açılmasını arzuluyordu" dedi. Göring-Eckard "Bunu Erdoğan için söylemek ise mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Yeni hükümete eylem çağrısı

Sürecin devamı için AB Komisyonu'nun haziran sonuna kadar Türkiye'ye eksik kalan beş kriterin yerine getirilmesini şart koştuğunu hatırlatan Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen Türkiye'nin bunları yerine getirmesinin gerektiğine işaret etti. "Şimdiye dek bunun gerçekleşeceğinden oldukça emindim, ancak şimdi Erdoğan'a sıkı şekilde bağlı olacak yeni hükümetin bu şartları yerine getirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/BW/BÖ

 
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanBaşbakan Ahmet DavutoğluTürkiye Avrupa
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